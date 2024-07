Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca e ha indicato la sua vice, KAmala Harris, come possibile candidato.

L’annuncio di Biden pone fine a settimane di discussioni tra i leader del partito che lo hanno esortato a lasciare la corsa dopo che una performance disastrosa nel dibattito con Trump ha fatto temere a molti democratici che fosse troppo vecchio per la carica e incapace di sconfiggere Trump.

“Credo che sia nell’interesse del mio partito e del Paese che io mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato”, ha detto Biden in una nota. Parlerà alla nazione più tardi nella settimana, ha detto.

Biden ringrazia Kamala

Biden ha ringraziato coloro che hanno lavorato alla campagna e Harris per essere stata “un partner straordinario in tutto questo lavoro”.

Nella sua dichiarazione iniziale, Biden non ha appoggiato Harris, ma in seguito ha espresso il suo sostegno dietro di lei in un post su X, precedentemente noto come Twitter.

“La mia primissima decisione come nominata del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come mio vicepresidente. Ed è stata la migliore decisione che ho preso. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio appoggio affinché Kamala sia il candidato del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo”, ha scritto Biden.

Un concorso Harris-Trump presenterebbe un netto contrasto tra Harris – 59 anni, nera, asiatica e la prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente – contro il 78enne Trump, un criminale condannato la cui presidenza e campagna sono state intrise di razzismo e basi misogine. Trump diventerebbe il presidente più anziano in carica entro la fine del suo mandato. Harris sarebbe il primo presidente donna, nota Faith E. Pinho sul Los Angeles Times.

Le basi per un cambio di candidato presidenziale all’ultimo minuto sono state poste a giugno, quando l’81enne Biden è apparso debole e agitato in un dibattito contro Trump, scatenando una scossa di panico tra i democratici.

Da un giorno all’altro, l’età e l’acutezza mentale del presidente – che secondo i sondaggi sono state a lungo una delle principali preoccupazioni per gli elettori – hanno fatto irruzione nella conversazione tradizionale tra gli esperti politici.

Pressioni dal partito

Il primo membro democratico in carica del Congresso a chiedere il ritiro di Biden è stato Lloyd Doggett del Texas, i cui commenti del 2 luglio facevano presagire ciò che altri legislatori e leader di partito avrebbero detto su Biden e sulle elezioni. Doggett ha elogiato il lungo servizio di Biden al Paese e ha pubblicizzato i suoi risultati, ma rivolgendosi al dibattito, ha affermato: “Invece di rassicurare gli elettori, il presidente non è riuscito a difendere efficacemente i suoi numerosi successi e a smascherare le bugie di Trump”.

Biden, almeno inizialmente, è rimasto imperterrito

“Correrò e vincerò di nuovo”, ha detto Biden il 5 luglio in una manifestazione con i sostenitori a Madison, Wisconsin. “Stanno cercando di spingermi fuori dalla gara. Bene, lasciatemelo dire nel modo più chiaro possibile: rimango in gara. Batterò Donald Trump”.

Più tardi quel giorno, l’intervista di Biden con George Stephanopoulos della ABC ha fatto ben poco per riparare il danno causato dal dibattito. A volte Biden ha vacillato, ha eluso le domande e ancora una volta non è riuscito a rassicurare i sostenitori che era attrezzato per guidare il Paese.

L’intervista alla ABC è arrivata dopo che i sondaggi mostravano un indebolimento del sostegno al presidente.

Con il passare delle settimane, un filo di richieste al presidente di farsi da parte si è trasformato in un flusso costante, anche da parte dei massimi leader del suo stesso partito.

L’attore George Clooney, uno dei principali donatori e raccoglitori di fondi democratici, ha dichiarato il 10 luglio che i democratici “non vinceranno a novembre con questo presidente”. Clooney ha spiegato il suo ragionamento in un editoriale per il New York Times sotto il titolo “Amo Joe Biden. Ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato”.

Mercoledì il rappresentante Adam B. Schiff di Burbank è diventato il democratico più importante al Congresso fino a quel momento e ha invitato Biden a far posto a un nuovo candidato.

“Una seconda presidenza Trump minerà le fondamenta stesse della nostra democrazia, e nutro serie preoccupazioni sulla possibilità che il presidente possa sconfiggere Donald Trump a novembre”, ha detto Schiff.

La dichiarazione di Schiff è arrivata lo stesso giorno in cui un sondaggio del Centro AP-NORC per la ricerca sugli affari pubblici ha riferito che quasi due terzi dei democratici intervistati affermavano che Biden avrebbe dovuto ritirarsi dalla corsa.

La decisione di Biden di ritirarsi rimodella radicalmente la campagna del 2024 sia per i democratici che per i repubblicani, e potrebbe fornire un gradito impulso ai democratici che hanno dovuto far fronte al debole sostegno di un elettorato relativamente apatico.

I sondaggi hanno ripetutamente dimostrato che molti americani non avrebbero accolto con favore una ripetizione della competizione Biden-Trump del 2020. Biden, in particolare, ha faticato a superare le preoccupazioni degli elettori riguardo alla sua capacità di governare il paese fino agli ottant’anni.