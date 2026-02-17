“Si chiede al Parlamento di benedire una presenza da osservatori per non dire da subordinati, perché lo statuto di Trump non prevede osservatori ma membri che votano o no. L’Italia potrà ascoltare ma non parlare, pagare ma non decidere, applaudire e se fa la brava magari spartirsi qualche appalto nella ricostruzione”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del ministro Antonio Tajani sul Board of peace.

“Non è una scelta tecnica”

“Eludere la Costituzione è come violarla. La partecipazione dell’Italia come osservatrice al board of peace riguarda la collocazione internazionale del paese, il rispetto della costituzione e l’idea stessa di ordine mondiale a cui intendiamo contribuire. Non è una scelta tecnica”.