Bologna, Gasparri: gravissimo che sindaco del PD abbia criticato le Forze dell’ordine.

Al corteo Propal di Bologna, in occasione dell’incontro di basket Virtus – Maccabi Tel Aviv di venerdì 21 novembre, si è assistito a una vera e propria guerriglia in pieno centro di Bologna, dove sorge l’impianto spostivo Paladozza che ha ospitato la competizione sportiva tra gli italiani e gli israeliani.

Bologna, guerriglia in centro

In serata, le vie del centro città sono state protagoniste di scontri tra un gruppoo di manifestanti e le forze dell’ordine. Il sindaco Matteo Lepore ha attaccato direttamente il ministro Matteo Piantedosi per quella che ha definito “gestione sconsiderata” del dispositivo di sicurezza intorno al match. I danni alla ciità sono stati quanificati in almeno 100mila euro.

Il commento del presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri

“È una vergogna- ha detto Gasparri- che sedici agenti di Polizia siano stati feriti a Bologna dalla furia dei comunisti antisemiti che, purtroppo, sono stati in qualche modo spalleggiati dalle Istituzioni.

È gravissimo che il sindaco del PD abbia criticato le Forze dell’ordine e la gestione dell’ordine pubblico. Chi dice queste parole è indegno di amministrare una città importante come Bologna.

Siamo dalla parte delle Forze di polizia, siamo solidali con i feriti, denunceremo chi fa l’apologia della violenza e, quindi, si schiera dalla parte di chi spacca le teste ai poliziotti.

Antisemitismo è una vergogna

“L’antisemitismo è una vergogna- ha sottolineato Gasparri- e il sindaco di Bologna, in questo modo, si iscrive nella schiera di chi giustifica violenze. La Polizia ed i Carabinieri devono sapere chi li difende e chi invece fiancheggia chi li aggredisce”.

Bologna, Gasparri: sindaco di Bologna un vero e proprio provocatore

“Il sindaco di Bologna è un vero e proprio provocatore. -Ha continuato il senatore forzista-

Vorrebbe risarcimenti dei danni dal Ministero dell’interno? Lui che offende la polizia?

Risponda piuttosto del fatto che alcune delle organizzazioni che hanno promosso la manifestazione, degenerata in scontri violenti ai danni della polizia, sono ospitati in locali del Comune.

Lepore dà spazi pubblici a gente che si trova coinvolta in manifestazioni frequentate da persone violente.

Lepore è un irresponsabile. Si dovrebbe dimettere da sindaco. Che una grande città come Bologna sia guidata da un nemico della polizia è qualcosa che i cittadini non possono sopportare e che le Forze dell’ordine considerano una offesa.

Sedici feriti in divisa e un sindaco che offende le forze di polizia. Vergogna. Questo è il PD della Schlein”. Così conclude il senatore Gasparri.

Il bilancio della Questura il giorno dopo la manifestazione del 21 novembre

La Questura comunica di avere identificato 15 persone, la cui posizione è al vaglio della Digos per la successiva denuncia, specificando che sono in corso accertamenti ulteriori, anche con l’analisi dei numerosi filmati a disposizione.

Tra le forze dell’ordine si contano 16 feriti: 15 poliziotti e un finanziere.

Per quanto riguarda la partecipazione, è stato stimato che alla manifestazione abbiano partecipato circa 5mila persone, tra cui un centinaio provenienti da altre province e membri di centri sociali.

Tra i bolognesi, la Questura specifica alcune realtà aderenti – Potere al Popolo, Sindacato Usb, Cambiare rotta, Osa, Luna, Giovani Palestinesi, Cua, Plat, Labas e Tpo – “Tutti aventi sede in città, e questi ultimi due in locali concessi in uso dal Comune di Bologna”.