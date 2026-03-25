Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, ospite di Inside24 su Rainews24, ha dichiarato: “Se Santanchè non si dimette, significa che si sente protetta da qualcuno: è il segno di un’arroganza di potere inaccettabile. A questo punto temo che la maggioranza sarà costretta a votare la mozione di sfiducia dell’opposizione: sarebbe un fatto clamoroso, ma anche un atto di igiene politica di cui il Paese ha bisogno”.

“Attendiamo queste dimissioni da troppo tempo. Ricordiamo che la ministra è stata rinviata a giudizio per truffa ai danni dello Stato. E siamo di fronte a un quadro già visto: come nel caso Delmastro, condannato per rivelazione di segreti d’ufficio e coinvolto in vicende gravissime, tra cui la partecipazione a società con soggetti legati alla camorra poi arrestati. Il governo Meloni continua a difendere l’indifendibile. Così si mina la credibilità delle istituzioni”, ha dichiarato infine Bonelli.