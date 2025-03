In un’intervista a Repubblica il senatore della Lega Claudio Borghi ha parlato delle tensioni tra Matteo Salvini e Antonio Tajani: “Forza Italia in Europa è il vero partito di von der Leyen, noi stiamo con i Patrioti e abbiamo votato contro la Commissione”.

Borghi ha proseguito: “Ma ricordo a tutti che il programma di questa legislatura del centrodestra, con il quale ci siamo presentati agli elettori, è stato scritto con Silvio Berlusconi, il quale aveva una posizione sull’Europa molto più riflessiva e mai di acritica accettazione. Tajani mi pare che abbia un altro punto di vista rispetto a Berlusconi”.

Il senatore leghista quindi ha rimarcato: “Comunque è evidente che ci sono diverse visioni, ma questo non significa incompatibilità nel governo italiano”. Per quanto riguarda il Piano Ursula, “deve essere riconsiderato il patto di stabilità e non solo per le armi ma per dare anche risposte sociali al Paese. La Lega, con il gruppo europeo dei Patrioti, chiederà un cambio radicale del piano. Sia chiaro”.