25 giorni dopo aver ricevuto la nomina, il primo ministro di Francia incaricato aveva appuntato i nomi del suo gabinetto, il prossimo governo del paese, l’ennesimo ormai dell’era Macron. Era domenica scorsa: Monsieur Sébastien Lecornu, tra i favoriti nella corte di Macron, aveva fatto appena in tempo a stilare la lista dei ministri, oggi era previsto che pronunciasse la sua dichiarazione di politica generale all’Assemblea nazionale. Ieri, lunedì, invece di presiedere il primo consiglio dei ministri previsto alle 16, ha dovuto constatare che “non si può essere Primi ministri quando non ci sono le condizioni”.

E ha mestamente rassegnato le dimissioni al presidente della Repubblica che con altrettale entusiasmo le ha accolte. Gli avversari (praticamente tutti nella frammentata Francia dei tre vasi non comunicanti) se ne compiacciono. Più di tutti a destra, destra destra. Il delfino di Marine Le Pen, il giovane Xavier Bardella, ha utilizzato un’immagine potente per descrivere l’agonia della classe dirigente macronista, i cui ministri gli appaiono aggrappati al governo come naufraghi alla Zattera della Medusa. A prescindere dal colto riferimento iconografico del celebre dipinto conservato al Louvre, l’analogia appare pertinente.