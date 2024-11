“Il Pd è l’asse fondamentale per evitare la deriva a destra della Commissione europea. Abbiamo votato a favore della Von der Leyen ma non è un assegno in bianco. Una commissione debole e divisa è il più grande regalo che possiamo fare a Putin e ai suoi amici di estrema destra”. A scriverlo in una nota la vice capodelegazione del Pd a Bruxelles, Alessandra Moretti.

La Moretti aggiunge: “Il Pd continuerà ad essere una forza responsabile capace di difendere i principi e i valori che stanno alla base del disegno dei nostri padri fondatori in primis la pace. Non dobbiamo dimenticare che dall’altra parte dell’oceano c’è Trump che metterà seriamente in discussione il modello democratico europeo, ora dobbiamo andare avanti nel solco europeista”.