Capodanno, il giorno dopo con sorprese e certezze, cascata di numeri e di botti ed altro ancora tra la lezione di Mattarella (premiato anche dai telespettatori) e l’inedito braccio di ferro Roma-Teheran per Cecilia Sala, la giornalista romana arrestata in Iran per fantomatiche violazioni della legge coranica, ma in realtà per essere usata come moneta di scambio per la liberazione di un trafficante di morte detenuto da una decina di giorni a Milano-Opera su mandato di cattura americano. Detto ciò, vediamo le voci più gettonate.

I numeri

Tre su tutti: l’ascolto record del messaggio di fine anno di Mattarella (un milione e 750 mila telespettatori; share del 68,36%), record di botti a Capodanno e record di feriti: mai così tanti in 10 anni. In 309 hanno avuto bisogno di assistenza medica. Record anche di fake news: il 2024 in Italia ha chiuso con 440.000 post con notizie false. Raffiche di bufale: lo studio di Social Com e Social Data ne ha identificate 36 milioni. La più diffusa? Un alieno alto 3 metri a passeggio per Miami.

L’agenda di Palazzo Chigi

Molti i dossier da chiudere, dalle riforme alle regionali. I primi scogli del 2025? De Luca, Rai, Consulta e Cecilia Sala. Nel 2025 si voterà in Campania, nelle Marche, in Puglia, in Toscana e probabilmente in Valle D’Aosta e anche in Veneto. Messa a tacere per ora la voglia di rimpasto del Governo promosso dalla Lega.

Le sfide dei partiti

FdI al bivio tra crescita e leadership. Giorgia Meloni deve decidere se rafforzare il proprio partito sfruttando la linea di crescita personale con il rischio però di indebolire la coesione della coalizione. All’alba del nuovo anno una voce curiosa: si parla di fare i test antidroga in parlamento. Annotazione suggestiva: Elly Schlein ha visto aumentata la sua personale fiducia (+10 punti) ma il Pd deve tenere unita l’opposizione se non vuole perdere consensi come ha rilevato l’Istituto Piepoli nel sondaggio di Capodanno. E nel frattempo avanzano i dissidenti dem con il “centrino” promosso da Ruffini, spalleggiato da Prodi, Delrio, Rosy Bindi, Castagnetti. Il 18 gennaio presentazione a Milano.

Ordine pubblico

Numeri record nel 2024. Record di cortei e violenze. Oltre 12.000 manifestazioni nel corso dell’ultimo anno con aumento del 122%. Ben 266 gli agenti feriti. I maggiori disordini si sono registrati per i cortei pro-PAL a Roma e Pisa. Dodici i poliziotti feriti al “No Meloni Day” organizzato a Torino.

La partita dell’energia

L’Europa in guerra ha portato allo stop di Kiev al transito di gas russo. La mossa ucraina è a rischio di autogol, la bolletta salirà. Tranquilla l’Italia. Il ministro Pichetto Fratin assicura: ”Abbiamo scorte sufficienti ma valutiamo nuove misure”. L’Europa ha 4 rotte alternative al gasdotto russo.

Le sorprese

A San Silvestro è stato arrestato l’ex ministro (nei governi Berlusconi) ed ex sindaco di Roma (2008-213) Gianni Alemanno, 66 anni, per aver violato le norme di sorveglianza. Notte di capodanno in carcere a Rebibbia, una misura che molti hanno definito “esagerata”. E’ finita invece l’odissea giudiziaria di Chicco Testa, 72 anni, ex ragazzo d’oro tra i giovani comunisti di D’Alema negli anni ‘80 nonché fondatore di Legambiente. Assolto in un processo presso la Corte dei Conti. Fine di un incubo durato 10 anni. Era finito a processo per la Metro di Roma.