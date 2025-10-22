Mano nella mano, anche nella difficoltà estrema. L’ex première dame Carla Bruni è stata ed è una presenza costante al fianco del marito, Nicolas Sarkozy, che passerà alla storia per essere il primo presidente francese ad andare in prigione dal secondo Dopoguerra. Ad accompagnarlo nei processi, così come nel suo ingresso nella prigione de La Santé, dove dovrà scontare la condanna a 5 anni di prigione per associazione a delinquere nel caso dei presunti finanziamenti libici della sua campagna elettorale del 2007, sempre, dignitosamente, lei.

Un appoggio non scontato, che la cantante ed ex modella non ha mai nascosto, mettendoci come si suol dire…la faccia. E siamo certi che dentro di sé, la divina Carlà ne sta mandando giù di bocconi amari, ma forse il suo percorso professionale la sta ripagando, permettendole di sorridere, nonostante tutto, davanti agli occhi del mondo, al punto da rendere “stiloso” pure un ingresso in carcere. Difficile pensare che sia solo apparenza la sua, piuttosto sembrerebbe un sostegno sincero all’innocenza del marito, che non sarà sfuggito neppure a chi lo ha condannato. Ma in tribunale contano i fatti, non i sentimenti, ça va sans dire.