Quella che doveva essere un’esperienza indimenticabile alle Figi si è trasformata in un drammatico incidente per Henry Gibbs, content creator neozelandese appassionato di pesca. Durante la sua prima immersione nell’arcipelago del Pacifico, l’uomo è stato improvvisamente attaccato da uno squalo grigio di barriera.

L’aggressione è stata ripresa dalla stessa telecamera utilizzata da Gibbs durante l’immersione. Nelle immagini si vede il grosso predatore avvicinarsi rapidamente dal basso prima di dirigersi verso il sub e azzannarlo alla gamba destra. La situazione precipita in pochi istanti, mentre Gibbs cerca di reagire all’attacco.

L’episodio è avvenuto il 18 luglio e ha rischiato di avere conseguenze ancora più gravi. Lo squalo ha infatti provocato una profonda ferita alla gamba del pescatore subacqueo.

Le ferite e la corsa in ospedale

Dopo il morso, due persone che si trovavano con Gibbs durante l’escursione sono intervenute rapidamente per aiutarlo. I compagni sono riusciti a riportarlo fuori dall’acqua e a prestargli le prime cure, prima del trasferimento in ospedale.

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Le condizioni della gamba hanno richiesto un trattamento particolarmente complesso. Gibbs ha dovuto sottoporsi a quattro interventi chirurgici e a un innesto di pelle per curare le conseguenze dell’attacco. Nonostante la gravità delle lesioni, il content creator ha conservato la gamba e ha raccontato di essere fiducioso sulla possibilità di recuperare completamente.

Le immagini dell’attacco, diventate rapidamente virali sui social, mostrano tutta la concitazione di quei momenti e hanno attirato l’attenzione di migliaia di utenti.

La reazione dell’influencer dopo l’attacco

Nonostante la paura e la gravità dell’incidente, Gibbs ha scelto di raccontare pubblicamente quanto accaduto, pubblicando anche alcune immagini scattate durante la degenza. Il pescatore neozelandese ha spiegato di sentirsi fortunato per aver conservato la gamba e di essere sulla strada della guarigione.

Particolarmente sorprendente è stata anche la sua reazione nei confronti dello squalo. Gibbs ha fatto sapere di non avere rancore verso l’animale, riconoscendo che si tratta di un predatore che ha agito secondo la propria natura.