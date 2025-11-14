È esplosa ieri alla Camera la polemica sulle dichiarazioni della deputata del Movimento 5 Stelle Susanna Cherchi, poi costretta alle scuse ufficiali: “Desidero scusarmi con il ministro Giuseppe Valditara per le parole da me pronunciate in Aula. Non era in alcun modo mia intenzione accostare il ministro ai comportamenti di uomini violenti e autori di femminicidi… Le scuse sono in ogni caso un atto dovuto a cui non mi sottraggo in alcun modo”. Le sue parole avevano provocato proteste quando aveva chiesto “ai colleghi un po’ di carità cristiana” perché il ministro “non sa quello che dice. Lui è consapevole di non essere all’altezza”, aggiungendo che “quando una persona sa di non essere all’altezza paradossalmente diventa anche più violento”, fino al riferimento alle “donne che vengono uccise dai mariti perché i mariti sanno di non essere all’altezza di quella donna e quindi le uccidono”.

A interromperla era stato il presidente di turno Sergio Costa, anche lui del Movimento 5 Stelle: “Ha detto cose inopportune”. Durissime le reazioni della maggioranza. Gimmi Cangiano, di Fratelli d’Italia, ha definito le parole “avvilenti e al contempo preoccupanti”. Rossano Sasso, della Lega, ha parlato di “dichiarazioni ignobili” che “sviliscono il dibattito parlamentare”. Grazia Di Maggio, anche lei Fratelli d’Italia, ha definito l’intervento uno “sproloquio”, frutto di “veemenza ed evidente ignoranza”, aggiungendo che “le scuse tardive a poco giovano”.