Chi è Gennaro Sangiuliano: età, studi, carriera, politica, caso Boccia, moglie e vita privata

Gennaro Sangiuliano è attualmente il Ministro della Cultura del governo italiano, un ruolo che ha assunto con l’intento di promuovere e preservare il patrimonio culturale del paese. Nominato nel 2022, Sangiuliano ha una carriera politica di lungo corso e ha ricoperto vari ruoli di responsabilità nel settore pubblico. Tuttavia, la sua carriera è stata recentemente segnata da polemiche e controversie che hanno attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Dove è nato, studi e vita privata

Classe 1962, Gennaro Sangiuliano è nato a Napoli. Nella città partenopea ha portato avanti i suoi studi e dopo aver concluso i suoi studi al liceo Classico si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II. In seguiro ha conseguito prima il PhD Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia nella medesima Università con lode e pubblicazione della tesi, poi il Master in Diritto Privato Europeo ottenendo 100/100 con lode e il Diploma IASD (Istituto Alti Studi per la Difesa). Da ragazzo è stato un militante del Fronte della Gioventù e poi del Msi, provando l’avventura politica nel 2001 quando è stato candidato alla Camera per la Casa della Libertà senza però essere eletto. Della sua vita privata sappiamo molto poco. Dal 2018 è sposato con Federica Corsini, stimata giornalista che da anni lavora in Rai.

La carriera

Dopo aver completato la sua formazione, Sangiuliano ha iniziato la sua carriera giornalistica lavorando per Canale 8 e L’Opinione del Mezzogiorno; per passare poi a l’Indipendente, ottenendo poi nel 1996 la direzione del quotidiano Roma dove è rimasto fino al 2001. Numerose sono state negli anni le collaborazioni con i quotidiani nazionali, tra i più importanti: l’Espresso , il Sole 24 ore , il Foglio e Il Giornale.

Nel 2003 Sangiuliano è approdato in Rai, lavorando al Tgr e poi al Tg1 per il quale ha ricoperto il ruolo di inviato speciale. Nel 2009 è diventato vicedirettore del Tg1 e poi direttore del Tg2 nel 2018. Dal 2022 è il ministro alla Cultura del governo Meloni.

Le recenti controversie

Nel settembre 2024, Sangiuliano è finito al centro di una serie di controversie e inchieste. Recentemente, la stampa ha riportato un caso che coinvolge l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, la quale ha dichiarato di credere che il Ministro sia sottoposto a ricatti a causa di presunte agevolazioni ricevute. Secondo Boccia, Sangiuliano avrebbe anche gestito le spese e le nomine in modo non trasparente, suscitando dubbi su possibili violazioni delle normative.

L’inchiesta e le reazioni

In risposta alle accuse, Sangiuliano sta valutando la possibilità di presentare un esposto in Procura per chiarire la propria posizione e difendersi da quelle che considera calunnie. Il Ministro ha già incontrato i suoi legali per discutere delle azioni legali da intraprendere. L’inchiesta aperta dalla Procura di Velletri per omicidio stradale, collegata a un tragico incidente, ha aggiunto ulteriore pressione sulla sua figura pubblica.

Il “metodo Sangiuliano” e le critiche

La gestione del Ministero della Cultura da parte di Sangiuliano è stata criticata da diverse parti, specialmente per le sue scelte di nomine e l’approccio alla gestione delle risorse. Il “metodo Sangiuliano” è stato descritto come controverso, con alcune critiche che puntano il dito contro un apparente deficit di trasparenza e responsabilità nella sua amministrazione. Inoltre, le accuse di Boccia hanno sollevato interrogativi sulla legittimità di alcune decisioni e sull’etica della sua conduzione.

Reazioni del governo e prospettive future

Il governo, per il momento, ha smentito l’esistenza di vertici urgenti o discussioni di crisi relative al caso Sangiuliano. Tuttavia, l’attenzione mediatica e le indagini in corso potrebbero avere un impatto significativo sul futuro politico del Ministro. La comunità e gli osservatori politici stanno monitorando da vicino la situazione per determinare le eventuali conseguenze e l’effetto sul suo ruolo.