Marco Bucci, sindaco uscente di Genova e figura centrale della politica ligure, è stato eletto presidente della Regione Liguria con il 48,7% dei voti, prevalendo sul candidato di centrosinistra Andrea Orlando. Sostenuto da una coalizione di sette liste, tra cui Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, Bucci ha saputo costruire un ampio consenso, confermando la fiducia degli elettori liguri nel centrodestra. La sua vittoria arriva in un contesto politico turbolento, seguito alle dimissioni dell’ex presidente Giovanni Toti, travolto da un’inchiesta per corruzione.

La biografia di Marco Bucci

Nato e cresciuto a Genova (31 ottobre 1959), Bucci ha studiato al liceo classico Andrea D’Oria, proseguendo poi gli studi in Farmacia e Chimica, seguendo le orme del padre, Fulvio Bucci, che gli trasmise l’interesse per la farmaceutica e la passione per la vela. Ha anche un legame forte con la tradizione cattolica genovese, incarnata dalla madre Maria Assunta, storica catechista, mentre il fratello Luca ha intrapreso il percorso sacerdotale.

Marco Bucci ha vissuto per diversi anni all’estero, accumulando esperienza nel settore chimico e farmaceutico, soprattutto negli Stati Uniti, dove ha lavorato per aziende di rilievo come Kodak e Carestream Health. Tuttavia, è tornato a Genova nel 2015 con l’intento iniziale di ritirarsi per dedicarsi alla navigazione e alle sue passioni, come il trekking e l’escursionismo. In breve tempo, però, fu scelto per dirigere Liguria Digitale, la società pubblica che cura le infrastrutture informatiche regionali, aprendo così la strada al suo futuro politico.

La carriera politica

Nel 2017, sostenuto dal leghista Edoardo Rixi, Bucci si candidò a sindaco di Genova, vincendo le elezioni con un programma incentrato sulla rinascita economica e infrastrutturale della città. Il suo operato ha segnato un punto di svolta per Genova, soprattutto nella gestione della crisi successiva al crollo del Ponte Morandi. Bucci ha guidato la ricostruzione del ponte e ha sostenuto progetti che hanno rilanciato l’economia genovese, ottenendo un consenso ampio e trasversale e venendo rieletto nel 2022 con un margine ancora maggiore.

La malattia e la nuova candidatura

La vita di Marco Bucci non è priva di sfide personali. Da anni combatte contro un grave tumore metastatico alle ghiandole linfatiche del collo, una malattia che ha limitato la sua energia e che lo ha inizialmente scoraggiato dal candidarsi alla presidenza della Liguria. Tuttavia, dopo settimane di incertezza politica, Bucci è stato convinto a entrare in corsa grazie a una telefonata personale della presidente Giorgia Meloni, che ha contribuito a dare la spinta finale alla sua candidatura.