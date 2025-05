La Chiesa in un mondo che trasuda confusione, crisi e venti di guerra fa un balzo in avanti e con grande visione si pone a vessillo tra le linee nemiche.

L’elezione dell’Americano, senza la kappa, Prevost fa il paio con quella immensa di Wojtyla, che sconquassò il blocco sovietico dal di dentro, decretando la fine di un’ideologia totalitarista che per oltre sessant’anni aveva tenuto in scacco mezzo mondo, creato la guerra fredda, sterminato milioni di persone e tenendone molte di più in uno stato di prigionia. L’uomo che spiava l’altro uomo, come narrato superbamente ne “Le vite degli altri”, il film sulla Stasi tedesca.

Capitalismo impazzito

Oggi l’Occidente ha un altro nemico, interno, il capitalismo impazzito, confuso e reso aggressivo da una globalizzazione che lo sottomette al Drago cinese. Questo capitalismo declinante ha il suo epicentro nell’ex impero americano, nei suoi tentativi, senza visione e comprensione della Storia, di amministrazioni in preda a senilità e carenze culturali, rimpinzite di drammatici, quando non ridicoli, personaggi.

La Chiesa con un doppio salto in avanti archivia l’epoca populista social di Bergoglio ed elegge un Leone da dottrina sociale, con solidi fondamentali teologici ma con un respiro umanitario di altro livello. La Chiesa, nonostante la miopia della costituence da pensiero liquido europeo che ne ha taciuto le profonde radici cristiane, è l’Occidente.

Chiesa e Occidente

L’Occidente è Costantino, Sant’Agostino, San Benedetto, Santa Caterina, Carlo Magno, il Sacro Romano Impero, non certo la burocrazia finanziaria europea o la ideologia woke delle ormai decadute e decadenti élite americane. Come pensiamo di stare, non diciamo di guidare, al mondo, soprattutto quello veloce ed iper competitivo della globalizzazione, senza un respiro culturale, una visione superiore, un alito ideale che incentri sulla persona, sulla comunità umana dei popoli, sul dialogo che solo la Chiesa universale, piena di cultura millenaria possiede?

La mossa da Spirito Santo che da scacco all’immaturità del mondo trumpiano con un figlio di Chicago, non della liberal California peace&love. Le guerre o le paci si fanno portando le bandiere lontane dalle mura amiche, in questo caso quelle vaticane costruite da un altro Leone, per questo non poteva ascendere al soglio di Pietro il curiale Parolin o l’asiatico Teagle. Oggi la tigre impazzita da domare è americana, per l’Asia del dragone ci sarà la mossa a suo tempo.