Oltre 500.000 israeliani vivono attualmente negli insediamenti, illegali secondo il diritto internazionale. Le loro violenze – più gravi di quella di questa mattina all’alba contro tre attivisti italiani e un canadese – sono aumentate vertiginosamente dal massacro di Hamas del 7 ottobre che ha innescato la guerra a Gaza.

Mille palestinesi uccisi in Cisgiordania dall’inizio dell’anno

Secondo le Nazioni Unite, il mese scorso è stato il peggiore per la violenza dei coloni da quando hanno iniziato a registrare gli incidenti nel 2006, con 264 attacchi che hanno causato vittime o danni a proprietà.

E dall’inizio del conflitto, più di 1.000 palestinesi – molti dei quali militanti ma anche decine di civili – sono stati uccisi da soldati o coloni israeliani in Cisgiordania.

Una spirale di morte che solo pochi giorni fa aveva spinto Italia, Francia, Germania e Regno Unito a diramare un comunicato congiunto per “condannare fermamente il massiccio aumento della violenza dei coloni contro i civili palestinesi” – che “rischia di compromettere il successo del piano in 20 punti per Gaza” – e invocare “stabilità in Cisgiordania”.

L’insediamento E1 che spezza in due la Cisgiordania

Il documento ricordava poi come l’aumento degli attacchi quest’anno sia andato di pari passo con l’espansione delle colonie israeliane in West Bank, a partire dall’approvazione ufficiale ad agosto dell’insediamento E1, che rischia di spezzare in due il territorio della Cisgiordania.

“Nelle ultime tre settimane sono stati approvati oltre 3.000 nuovi progetti abitativi, per un totale di 28.000 unità approvate dall’inizio dell’anno, un picco assoluto”, hanno denunciato i quattro Paesi europei.

Numeri che testimoniano una politica ampiamente promossa dal governo di Netanyahu, che nei mesi scorsi ha evocato più volte anche la possibilità di annettere almeno parte del territorio.

Ma “la Cisgiordania non deve essere annessa”, ha detto Tajani nel ribadire la posizione dell’Italia e di gran parte dei partner occidentali e arabi. “Siamo assolutamente contrari. Deve essere rispettata la popolazione civile palestinese”.