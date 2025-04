Io adoro i complottisti, li avete presenti? Sono quelli che mentre girano il sugo buttano un occhio su Facebook e prima di andare a tavola ti spiegano perché è stato ucciso Kennedy, avete capito chi sono?Bene.

Siccome mi piacciono da morire le loro storie, gli suggerisco un tema che sono certo ha delle potenzialità enormi: la nullità del Conclave e quindi della elezione del prossimo Pontefice.

Intendiamoci, non che l’argomento non sia stato già oggetto di profonde riflessioni da parte dei tanti teologi in erba che si sono affannati a discettare sulla possibilità (o meno) della rinuncia al soglio pietrino (da parte di Benedetto) con conseguente illegittimità dell’elezione del Papa subentrante (Francesco).

Ma stavolta si tratta di una nullità davvero assoluta e senza precedenti, una brutta grana per il Sacro Collegio.

Becciu e i complottisti

Si tratta della pretesa del Cardinale Becciu di partecipare al Conclave nonostante Francesco lo avesse spogliato dei privilegi cardinalizi già prima che il tribunale vaticano lo condannasse a 5 anni di galera per i suoi traffici finanziari londinesi.

Sua Eminenza Angelo Becciu sostiene – come farebbe una Daniela Santanchè o un Giovanni Toti qualsiasi – che la sentenza non è definitiva, che lui ha interposto appello, che esiste la presunzione d’innocenza, che i processi finiscono solo col terzo grado di giudizio etc etc.

Chiedendo quindi ai porporati confratelli di essere ammesso a scegliere il prossimo Pontefice, magari previa produzione del certificato penale da cui si evince che non è pregiudicato.

Insomma come si fa quando si chiede di essere ammessi ad un concorso pubblico per maestri d’asilo.

Ovviamente il tema dell’opportunità di entrare nel conclave pur essendo ancora sub judice, non lo sfiora nemmeno, come del resto non sfiora Toti o Santanchè.

Compulsando il massimario dello Spirito Santo

La questione, senza precedenti, è rimessa alla prudente valutazione del Sacro Collegio che la risolverà con l’aiuto dello Spirito Santo e non compulsando il massimario della Cassazione.

D’altronde, non fosse altro per una questione di tempi, dubito che la decisione possa essere impugnata (con annessa istanza di sospensiva), un po’ perché non esiste autorità superiore allo Spirito Santo un po’ perché il Conclave ha inizio tra pochi giorni.

A questo punto vi chiederete cosa c’entri tutta ‘sta tirata con i simpatici complottisti.

Ve lo dico io.

Immaginate un Papa eletto da un collegio imperfetto nella sua composizione perché secondo alcuni teologi che hanno fatto l’ora di religione alle medie, manca il componente (Becciu) che non è stato ammesso.

Mettete che al trono dí Pietro sia assiso un nero, un asiatico, uno troppo vecchio, o troppo giovane, troppo di sinistra o troppo di destra, o uno che si chiama Marx, che esiste, fa di nome Reynard ed è l’arcivescovo di Monaco.

Oppure un cristiano (sebbene invisa ai più, evenienza molto probabile trattandosi di un Pontefice) e quindi in linea con la dottrina di quello precedente, che ricomincerà a parlare di poveri, emarginati, emigranti etc etc, magari rinunciando, come Francesco, alla sedia gestatoria portata a spalla dai sediari pontifici vestiti color cremisi.

Voi credete che non si scatenerebbero tutti i complottisti del mondo per denunciare la cospirazione ai danni (per dire) del cardinale ungherese Teodor Erdő, amico personale di Orban o di Raymond Burke, supporter di Trump che a sua volta lo supporta con grande convinzione?

Già me lo immagino Salvini chiedere sui social “cosa ci nascondono, amici?”.

E giù, con le più ardite teorie, per lo più frutto delle scoperte fatte su Instagram mentre va la pubblicità che interrompe la serie de il “Trono di Spade” che seguono voluttuosamente la sera in Tv.

Io sono certo che l’eventuale esclusione di Becciu, porterà tante soddisfazioni a quelli che come me apprezzano questi ballisti compulsivi.

Io, ci conto e spero tanto che non mi deludano.