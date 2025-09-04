Comunisti col rolex? No, il caro leader Kim Jong-un preferisce un Portofino Automatic. La sorella Lady Dior
Comunisti col Rolex a Pechino. No, non la controfigura di D’Alema con golfino sulle spalle e messaggio di pace in bocca a piazza Tienanmen mentre sfilano i nuovi missiloni arma-testate di Xi Jinping, questa è un’altra canzone, un altro paio di scarpe.
Kim Jong-un e sorella a Pechino
No, qui parliamo di comunisti veri, Corea del Nord per capirci, dove i bambini magari li mangiano davvero. In effetti, comunisti sì, più a sinistra di Stalin certo, orologio di lusso pure ma non Rolex, un po’ inflazionati e forse pure un tantino cafoni anche per i compagni più intransigenti.
Il caro leader Kim Jong-un è stato avvistato, grazie a una foto postata dal Cremlino, abbracciato a Vladimir Putin dopo i loro colloqui di Pechino, mentre esibisce al polso un IWC Schaffhausen Portofino Automatic.
Il suo orologio preferito, ci tiene a ragguagliarci l’Ansa. Gli amatori del genere apprezzeranno il buon gusto. Sua sorella Kim Yo-jong non è da meno. Stanti le scarse informazioni che giungono da Pyongyang e la reputazione un filo efferata che la precede, tendiamo a rappresentarcela come una Lady Macbeth con gli occhi a mandorla.
Da Lady Diana a Lady Kim
Scopriamo, invece, che non si perita punto di mostrare la passione per orologi e borse di lusso, obbligatoriamente occidentali. Ne ha fatto sfoggio anche nella visita in corso in Cina. A dispetto delle prediche contro la cultura capitalista.
Chiamiamola Lady Dior, la potente sorella di. Come la sua “iconic bag” (che dio ci perdoni, o strafulmini, a scelta) preferita. Costa qualche migliaio di euro, era la preferita anche di Lady Diana, da cui il nome. Quando i cinesi avranno vinto davvero la chiameremo Lady Kim.