Se n’è andato in una Roma mezza vuota, poco chiassosa, durante un giorno di festa, interrotto solo dal suono lento e grave delle campane che hanno suonato a lutto per la sua morte. Un silenzio destinato a durare poco quello che ha accompagnato l’annuncio della morte di Papa Francesco, perché Roma lo sa che da qui a poche ore sarà chiamata a gestire un nuovo evento straordinario. E lo farà egregiamente, al di là dei disagi che ricadranno sui romani, cui tutti hanno fatto il callo. Se poi è un pontefice che passa a miglior vita, il tutto si accetta in silenzio.

Con Bergoglio se ne va l’ultimo argine di difesa alla rivoluzione conservatrice che sta travolgendo l’Occidente. Nessuna dittatura, ma un’onda che arriva dal basso, voluta dal popolo. Quello che non avevano il coraggio di dire i rappresentanti politici, lo riferiva lui, a partire dal tema della pace nei fronti bellici più caldi. Magari poi restava inascoltato, ma quantomeno provava a rimettere i leader sull’attenti o provocata in loro qualche senso fugace di misericordia.

Francesco ci lascia un mondo dove la guerra torna a essere all’ordine del giorno. Una scelta legittima dei leader, che scavalca il buon senso e il bene degli ultimi, noi cittadini del mondo. Dove non sappiamo a chi interesserà difendere i diritti degli ultimi, che ha tiepidamente fatto sentire parte di una comunità. Un vuoto che non necessariamente sarà colmato dal suo successore, perché a essere cambiata è anche la mentalità dell’uomo occidentale, che ha iniziato a mettere in dubbio diritti ritenuti universali fino allo scorso secolo.