Giuseppe Conte conferma la sua partecipazione alla festa di Fratelli d’Italia, Atreju, sottolineando: “Confermo la mia disponibilità. Vengo a sapere che Schlein, saputo della mia presenza, ha preferito ritirarsi – ha commentato Conte -. A me questo dispiace, perché dico la verità per me è importante che ci sia un confronto e potevamo farlo anche insieme a lei. Potevamo incalzare insieme la presidente del Consiglio”.

E l’ex responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, Rocco Casalino, non risparmia critiche alla leader dem: “Schlein ha sbagliato tutto”.

Secondo Casalino, il problema non si limita all’offesa agli alleati, ma riguarda soprattutto “l’occasione persa per il Paese”. Schlein, spiegano fonti vicine all’ex Movimento, avrebbe creduto di potersi imporre come leader dell’opposizione sfruttando il “giochino del format a due”, ma la leadership, sottolineano, “non si autoproclama, non si impone con un artificio tecnico. La leadership ti viene riconosciuta da una comunità politica”.

Il comportamento di Schlein, continua Casalino, ha confermato “l’immagine di un Partito Democratico supponente, radical chic, che guarda gli altri dall’alto in basso, finendo per offendere gli alleati”, e ha sprecato l’opportunità di mettere in difficoltà la premier Giorgia Meloni sul suo operato: economia stagnante, PIL vicino allo zero, industria in negativo e pressione fiscale in aumento.

Il ritiro della Schlein non cambia, secondo Casalino, la sostanza del confronto: “Meloni ha detto di essere pronta a confrontarsi con l’opposizione, e FdI ha ripetuto che chi governa bene non ha paura del confronto. Perché allora scappare?” Se Meloni eviterà il confronto con Conte, conclude Casalino, sarà chiaro che “non cercava un dialogo nel rispetto degli italiani, ma voleva solo mettere in difficoltà le opposizioni”.