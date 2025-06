In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, interviene con decisione sul dibattito legato all’appello contro il riarmo in Europa. L’ex presidente del Consiglio ribadisce la posizione pacifista del M5S e invita le forze politiche a non rifugiarsi in false sicurezze. “Il M5S rispetta tutte le posizioni politiche, però pretende rispetto per le proprie. Ora serve coraggio per affrontare sfide terribili, evitando di accucciarsi in effimere illusioni sul fatto che con più armi ci sia più sicurezza”, afferma, sottolineando l’urgenza di un cambio di rotta. Il suo messaggio si rivolge anche al panorama europeo, dove auspica un confronto autentico tra le forze progressiste.

L’appello oltre i confini italiani

Alla domanda su un possibile imbarazzo creato nei confronti di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che sabato non sarà presente a Roma per impegni con i Verdi e Socialisti europei, Conte risponde con fermezza: “Non ho affatto pensato a questioni domestiche, né a fare danno a qualcuno. L’appello è mirato a creare uno spazio politico di confronto a livello europeo. Siamo a un bivio della storia, e le forze progressiste non possono rassegnarsi e stare in silenzio di fronte a scelte che portano a una sempre maggiore escalation militare”.

Il leader pentastellato rivendica i primi frutti della sua iniziativa: “Hanno aderito già una decina di partiti europei – dice –. Ma questo è un appello aperto a tutti, per rilanciare una discussione e una battaglia politica”. Infine lancia un monito internazionale, criticando l’eventuale strategia di Donald Trump nei confronti dell’Iran: “Attaccando l’Iran, rincorrendo Netanyahu, Trump commetterebbe un errore ferale: primo, perché i cambi di regime tramite guerra non hanno mai funzionato, e poi perché tradirebbe il mandato con i suoi elettori”.