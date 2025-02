Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha lanciato un duro attacco al governo Meloni in un’intervista a La Repubblica, denunciando quello che definisce un grave pericolo per il Paese. Secondo l’ex premier, l’esecutivo starebbe tentando di stravolgere il sistema democratico con il supporto di parte dei media. “Per eliminare il controllo di legalità stanno organizzando una torsione autoritaria del nostro sistema giovandosi dell’appoggio di buona parte del sistema mediatico”, ha dichiarato Conte, accusando il governo di voler aggirare i meccanismi di garanzia istituzionale.

Il caso Almasri e le accuse a Meloni

Conte ha poi attaccato Giorgia Meloni per la gestione del caso Almasri, un episodio che sta facendo discutere l’opinione pubblica. Secondo il leader pentastellato, la premier avrebbe mentito più volte sull’accaduto: “Meloni è in fuga dal Parlamento perché anche sul caso Almasri ha mentito, si sono contraddetti più volte perché sono in grave difficoltà”. Conte ha ribadito che continuerà a chiedere spiegazioni in Aula: “Continueremo a insistere perché Meloni venga in Parlamento a spiegare perché lei, donna e madre, ha rimpatriato, con l’onore di un volo di Stato, un boia accusato di omicidi e persino di stupri su bambini di cinque anni”. Ha poi aggiunto un’accusa pesante: “D’ora in poi Meloni sarà complice morale di Almasri e si porterà sulla coscienza i crimini che questo figuro commetterà in Libia”.

Un governo “incapace e indecente”

Conte ha espresso un giudizio severo sulla gestione dell’attuale esecutivo, definendolo il peggiore degli ultimi anni: “Questo si sta rivelando il governo più incapace degli ultimi decenni. Ma è anche il più indecente: nulla per i più deboli, mentre hanno aumentato i fondi per gli stipendi di ministri e sottosegretari”. L’ex premier critica le scelte economiche del governo, accusandolo di trascurare le fasce più deboli della popolazione.

L’alleanza con il PD e il futuro dell’opposizione

Infine, Conte ha commentato l’idea lanciata dal dirigente del Partito Democratico, Dario Franceschini, di un’alleanza “light” tra le opposizioni. Il leader del M5S si è detto aperto al dialogo: “È una proposta che guardo con attenzione, perché è un tentativo di rendere compatibili le differenze. L’importante è condividere l’obiettivo di porre al centro dell’azione politica il cambiamento della società”. Un’apertura che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella strategia dell’opposizione.