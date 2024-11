Cosa si dice in TV, Santoro: “Meloni e i suoi posseduti da un demone fascistello”. Padellaro: “Salvini? Trump non ama i perdenti”

Mentre nel mondo si trattiene il respiro per paura di una possibile escalation nucleare, tranni rari casi, nel nostro giardinetto italico si continua a parlare e battibeccare sul post elezioni regionali. “Meloni e i suoi posseduti da un demone fascistello. Serve un esorcismo” scherza Michele Santoro nel salotto di DiMartedì. “La destra – dice Carlo Rossella – vuole tutto il potere, Meloni è la nostra Francisca Franco”. Dall’altra parte del fronte, Daniele Capezzone: “Continuiamo ad accendere fuochi. Gridare alla rivolta sociale è da irresponsabili”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Gli elettori hanno giudicato per come si è governato ma è evidente che esiste anche la valutazione politica. L’Emilia Romagna sembrava che vacillasse sotto il vento della Lega nel 2019”. (Piero Marrazzo, L’aria che tira)

“Perché il centrodestra invece di gestire il Governo si sta infilando in una guerra ideologica? Perché trovare un nemico al giorno? Forse perché non si è capaci di governare e si vuole distrarre l’opinione pubblica”. (Michele Emiliano, Tagadà)

“Meloni e i suoi posseduti da un demone fascistello. Serve un esorcismo”. (Michele Santoro, DiMartedì)

“Salvini? Trump non ama i perdenti. Se avesse partecipato alla sua trasmissione, Trump gli avrebbe detto: tu sei fuori”. (Antonio Padellaro, Tagadà)

“Continuiamo ad accendere fuochi. Gridare alla rivolta sociale è da irresponsabili”. (Daniele Capezzone, 4 di Sera)

“L’elettorato sta avvertendo un senso di impotenza delle istituzioni e di sé stesso”. (Massimo Cacciari, DiMartedì)

“I treni sono costantemente in ritardo perché Matteo Salvini non è in grado di governare quel ministero”. (Raffaella Paita, Italia Viva, 4 di Sera)