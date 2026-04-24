Fratelli d’Italia allunga sulle altre forze politiche, mentre Partito Democratico e Movimento 5 Stelle mostrano segnali di crescita. È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta sulle intenzioni di voto al 23 aprile 2026, in uno scenario di eventuali elezioni.

Il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma nettamente primo e consolida il proprio vantaggio: cresce dell’1,5% rispetto alla rilevazione del 7 aprile e raggiunge il 28,8%. Al secondo posto il Partito Democratico di Elly Schlein, che sale leggermente dello 0,2% e si attesta al 22,5%. In crescita anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che passa dall’11,7% al 12,2%.

Tra le altre forze, Forza Italia scende lievemente all’8,6% (-0,2%), mentre la Lega resta stabile all’8,3%. Nessuna variazione per Alleanza Verdi e Sinistra, ferma al 6,5%. In aumento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, al 3,6%, mentre Azione cala al 3% e Italia Viva sale al 2,5%. +Europa scende all’1,7%, mentre Noi Moderati cresce leggermente allo 0,8%.

Sul piano delle coalizioni, il centrodestra si rafforza al 46,5%, il centrosinistra resta stabile al 30,7%, mentre il cosiddetto campo largo sale al 45,4%. Gli indecisi e astenuti restano elevati, al 44,9%.

Se si votasse oggi per le primarie, secondo gli elettori del campo largo, Giuseppe Conte sarebbe in vantaggio, con il 36,9% dei voti su Elly Schlein che si attesterebbe al 32,5%.