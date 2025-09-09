Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia al 30%, cresce il Pd (22,2%)
Secondo l’ultimo sondaggio Swg per Tg La7, Fratelli d’Italia resta il primo partito ma registra un lieve calo dello 0,2%, scendendo al 30%. Alle sue spalle cresce il Partito Democratico, in rialzo dello 0,2% al 22,2%, mentre il Movimento 5 Stelle avanza dello 0,3% attestandosi al 13,6%. La Lega rimane stabile all’8,3%, mentre Forza Italia guadagna lo 0,1% raggiungendo l’8,3%. Stesso incremento per Verdi e Sinistra, ora al 6,8%. Tra le forze minori, Azione si ferma al 3,3%, Italia Viva al 2,4%, +Europa al 2% e Noi Moderati all’1%.