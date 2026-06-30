Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Secondo quello realizzato da Swg il 29 giugno per Tg7, Fratelli d’Italia è in calo e stabile il Pd stabile. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci vola superando Matteo Salvini.

Fratelli d’Italia, malgrado un calo dello 0,4% si conferma primo partito con il 27,3% dei consensi. Segue il Pd che rimane stabile al 21,8%. In lieve crescita il M5s di Giuseppe Conte che arriva al 13,3%. Forza Italia perde invece 0,2% scivolando al 7,2%. Analogo passo indietro per Alleanza Verdi e Sinistra che ora vale il 6,4%.

Vannacci ora vale il 5,6% e scavalca la Lega

Se i partiti tradizionali arrancano crescendo, nel migliore delle ipotesi dello 0,1%, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è in costante crescita. Rispetto alla settimana prima ha guadagnato lo 0,3% arrivando al 5,6%, dato che ha scavalcato la Lega di Matteo Salvini ferma al 5,4%.

Più staccati Azione di Carlo Calenda al 3,5%, Italia viva di Matteo Renzi al 2,4%, +Europa all’1,5%, Noi Moderati all’1,2%, Sud chiama Nord all’1% e infine Avanti Psi anch’esso all’1%.