Al tramonto di martedì, a quasi una settimana di distanza dai devastanti terremoti che hanno provocato migliaia di vittime e distrutto numerosi edifici in Venezuela, il cielo della città di Caracas si è tinto di rosso. Si tratta di un tipo di fenomeno noto come “diffusione di Rayleigh”, un effetto ottico che si verifica quando la luce solare attraversa l’atmosfera. Il fenomeno ha attirato l’attenzione degli utenti social, che hanno condiviso e commentato video e foto. Gli esperti hanno subito escluso un collegamento diretto con i terremoti: il cielo rosso è infatti riconducibile a normali processi atmosferici.