Cosa dicono gli ultimi sondaggi elettorali? Fratelli d’Italia è stabile, il Partito Democratico cresce, il Movimento 5 Stelle cala. A rilevare queste variazioni è il sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto. A parlarne è stato, come di consueto ogni lunedì, il Tg La7 nell’edizione di ieri 11 maggio.

In caso di elezioni, Fratelli d’Italia prenderebbe il 28,8% confermandosi ampiamente primo partito. A seguire il Partito Democratico che guadagnano lo 0,2% salendo al 22%. Più distante il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che cede lo 0,2% raggiungendo il 12,2%.

Più dietro Forza Italia che non subisce alcuna variazione restando accreditata al 7,5%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra perdono lo 0,1% scendendo al 6,8%. La Lega è invece in lieve crescita, passando dal 6,1% al 6,2%. Stessa cosa per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che passa dal 3,6% al 3,9%. Azione di Carlo Calenda cede invece lo 0,1% arrivando al 3,4%. Seguono infine Italia viva al 2,6%, +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%.