Nei salotti dei talk show italici si parla soprattutto di quel che sta avvenendo tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. “L’Europa non ha forza per smontare piano Trump” dice Pier Luigi Bersani. “Trump? Solo annunci televisivi, nella realtà è un casino” spiega Antonio Di Bella. “Trump e Putin hanno un obiettivo comune – attacca il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli – che è quello di destrutturare e demolire l’Europa”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“L’Europa non ha forza per smontare piano Trump”. (Pier Luigi Bersani, Otto e mezzo)

“In Ucraina la partita è tra Putin e Trump sulla pelle dell’Europa e degli ucraini”. (Massimo Nava, DiMartedì)

“Trump? Solo annunci televisivi, nella realtà è un casino”. (Antonio Di Bella, DiMartedì)

“Dottrina del Cremlino è quella della Russia imperialista”. (Giulio Tremonti, Tagadà)

“Nessuno potrà decidere dei suoi territori al di là di Zelensky”. (Claudio Cerasa, Tagadà)

“Trump e Putin hanno un obiettivo comune, che è quello di destrutturare e demolire l’Europa”. (Angelo Bonelli, L’aria che tira)

“Meloni è un prodotto della crisi della democrazia”. (Alessandro Di Battista, DiMartedì)

“Governo promette e i dati smentiscono”. (Corrado Augias, DiMartedì)

“L’opposizione smetta di parlare solo di leadership e ragioni sul programma”. (Walter Veltroni, DiMartedì)

“Cosa invidio a Meloni? I media a suo favore”. (Giuseppe Conte, DiMartedì)

“L’estrema sinistra è pericolosa perché con la scusa del popolo palestinese sta cercando di fomentare le piazze e la violenza creando tensione in Italia”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)