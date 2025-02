Nei salotti italici si continua a discutere di Ucraina e dintorni. “Putin ha già detto di voler la guerra, armiamo l’Europa per evitare la guerra” dice il leader di Azione, Carlo Calenda. Dall’altra parte del fronte, la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino: “Dibattito surreale, come è possibile che l’Europa investa sulle armi: serve piuttosto su sanità e scuola”. “Alzare spese militari? – dice il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio – Una follia totale, ci ritroveremmo i nazisti al 50%”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Putin ha già detto di voler la guerra, armiamo l’Europa per evitare la guerra”. (Carlo Calenda, Tagadà)

“Dibattito surreale, come è possibile che l’Europa investa sulle armi: serve piuttosto su sanità e scuola”. (Chiara Appendino, Tagadà)

“L’Ue è pensata per fregare i cittadini europei. Necessario negoziare da soli con Trump, anche Macron lo fa”. (Giovanni Sallusti, Tagadà)

“L’Europa ha le sue carte da giocare, non può sottomettersi allo Sceriffo”. (Antonio Padellaro, Tagadà)

“Alzare spese militari? Una follia totale, ci ritroveremmo i nazisti al 50%”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“Silenzio di Meloni? Si esprime nell’ambito del Consiglio europeo”. (Letizia Moratti, Forza Italia, Otto e mezzo)

“Guardo con timore un mondo in cui non ci sono più principi, in cui vige la legge del più forte”. (Massimo D’Alema, Piazzapulita)

“La democrazia americana sta funzionano in modo piuttosto normale. La metà dei decreti presidenziali sono bloccati dalla magistratura”. (Federico Rampini, Piazzapulita)

“Il modello di democrazia illiberale di Trump sta dilagando anche in Europa?” (Corrado Formigli, Piazzapulita)

“In Trump c’è una parte tattica molto forte”. (Gaetano Quagliarello, Omnibus)

“Con Trump siamo ad una ‘sliding door’ della storia, la UE guardi all’Africa”. (Michele Barcaiolo, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Se Trump e Putin si mettono d’accordo, la guerra finisce e per le economie europee è un vantaggio enorme”. (Paolo Liguori, 4 di Sera)

“L’Europa è nata per competere con gli Stati Uniti”. (Alessandro Sallusti, 4 di Sera)