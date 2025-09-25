Nei salotti dei talk show italici si parla di quel che sta avvenendo con le navi della Flotilla. ” La nostra fregata – dice il deputato di Alleanza Verdi e Sinsitra Nicola Fratoianni -, assieme a quelle di tutto il mondo, dovrebbe violare il blocco e garantire essa stessa l’arrivo degli aiuti a Gaza. Perché non c’è una guerra, c’è un genocidio e i governi devono prendere posizione”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Sono pro al riconoscimento dello Stato palestinese, ma oggi sarebbe un gesto simbolico. Non c’è una leadership palestinese con cui Israele possa interfacciarsi. Non si possono liquidare questioni serie con alzate di spalle”. (Gianfranco Fini, Otto e mezzo)

“Interrompere il partenariato commerciale e la fornitura di armi sarebbe un atto concreto, ma in assenza di questo servono azioni simboliche”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“Non è il periodo più adatto per il riconoscimento, attenzione alla violenza nelle manifestazioni”. (Paolo Borchia, Lega, Coffee Break)

“Trump? Personaggio goliardico, pensa solo ai suoi interessi”. (Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“Flotilla? La nostra fregata, assieme a quelle di tutto il mondo, dovrebbe violare il blocco e garantire essa stessa l’arrivo degli aiuti a Gaza. Perché non c’è una guerra, c’è un genocidio e i governi devono prendere posizione”. (Nicola Fratoianni, Tagadà)

“Di tante nazionalità diverse, il nostro governo è l’unico che sta mandando una nave. Difficile attaccarlo sul fatto che non abbia a cura gli italiani sulla Flotilla: forse ne ha più cura di quanto ne abbia Sanchez con gli spagnoli”. (Pietro Senaldi, Tagadà)

“Attacco fuori dal diritto internazionale”. (Flavia Perina)

“A Gaza ci sono crimini di guerra conclamati”. (Marco Furfaro, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Le persone che portano aiuti umanitari a Gaza vengono criminalizzate da Giorgia Meloni”. (Matteo Pucciarelli, 4 di Sera)

“Era evidente che la Flotilla non sarebbe mai riuscita a portare aiuti umanitari”. (Sara Kelany, Fratelli d’Italia)

“Israele faccia sbarcare così conosceranno qualcuno da Hamas, è tutto in mano loro! Gazawi ostaggi di Hamas”. (Davide Giacalone, Omnibus)

“Il blocco navale di Israele a Gaza è illegale, sono felice che Crosetto mandi una nave della Marina”. (Cinzia Sciuto, Coffee Break)

“La Flotilla non è un dispetto a Giorgia Meloni, le barche vengono da 44 Paesi”. (Emanuela Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, Coffee Break)