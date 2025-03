Nei salotti dei talk show italici si litiga sull’Ucraina e sulle divisioni all’interno della maggioranza. “Si negozia per far finta di fare… bieca propaganda” dice Massimo Giannini. Dall’altra parte del fronte, Marco Travaglio: “Chi ha preceduto Trump ha fatto incancrenire queste guerre”. “È evidente – tuona il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – che nella maggioranza si stia consumando una guerra di logoramento, con una serie di atti politici che confermano le tensioni interne”.

“Non c’è un atto concreto di Salvini o della Lega – gli risponde il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè – che vada in contrasto con quella che è l’espressione della politica estera del Governo, una linea chiara, coesa e condivisa, dimostrata anche con i voti alla Camera e al Senato”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Pace trumpiana è una contraddizione in termini”. (Nathalie Tocci, Otto e mezzo)

“Putin non è cattivo, è un uomo crudele che uccide e fa uccidere”. (Gianfranco Pasquino, 4 di Sera)

“Questo governo è stato straordinario a mantenere l’economia in un momento difficile a livello mondiale”. (Marco Lisei, Fratelli d’Italia)

“Non è realistica una forza di interposizione europea”. (Roberto Arditti, Omnibus)

“Per Trump fondamentale il tempo, una trattativa breve conviene anche a Zelensky”. (Marcello Sorgi, Omnibus)

“Putin non ha fretta, tirerà in lungo. Lui e Zelensky vogliono andare incontro a Trump”. (Marta Dassù, Omnibus)

