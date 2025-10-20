Nei salotti dei talk show italiani si battibecca sull’attentato contro Sigfrido Ranucci e sulle polemiche nate dopo le parole della segretaria dem, Elly Schlein. “Sigfrido Ranucci? Se vieni lasciato solo e delegittimato diventi un bersaglio” avverte l’ex ministro Rosy Bindi. “Elly Schlein? È la perfetta rappresentazione di una sinistra anti-italiana” attacca Francesco Giubilei. Sulla stessa linea, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: “Tu vai all’estero, al Congresso del Partito Socialista, e dai una descrizione del tuo Paese irreale, mischiando fatti. Si è esposta al ridicolo, una roba ridicola e che squalifica la leader dell’opposizione”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“I giornalisti d’inchiesta sono gli eroi della democrazia”. (Gustavo Zagrebelsky, In altre parole)

“Ha ragione Schlein, c’è un clima molto negativo e chi alza i toni è proprio Meloni”. (Mirella Serri, L’aria che tira)

“Il governo deve governare e non attaccare tutti i giorni l’opposizione”. (Andrea Romano, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Giorgia Meloni non è ancora entrata pienamente nelle vesti del suo ruolo”. (Antonio Caprarica, 4 di Sera)

“Il clima di poca tolleranza che si respira in Europa è preoccupante”. (Susanna Ceccardi, Lega, 4 di Sera)