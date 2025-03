Nei salotti dei talk show italici si parla di riarmo e dazi. “Le spese miliari – spiega il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi – sono un volano per il lavoro”. Dall’altra parte della barricata, Maurizio Landini: “È un errore la scelta di riarmare l’Europa, le risorse vanno spese per rafforzare la politica industriale, l’idea di stato sociale. Quella è invece la scelta sbagliata”.

“Dazi? Effetti non prevedibili – dice il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida – non sono un’opportunità. Si può trattare solo a livello UE”. “Un filo nero unisce Trump, Meloni e Berlusconi” tuona Massimo Giannini.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Spese militari volano per il lavoro”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Tagadà)

“Bisogna investire su automotive, non sulle armi”. (Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“Macron? Ma è del mestiere questo? Non può non esserci un accordo con Russia sulle truppe per garantire la pace”. (Nicola Procaccini, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Trump non vuole un’Europa forte”. (Dario Nardella, Partito Democratico, Tagadà)

“Dazi? Effetti non prevedibili, non sono un’opportunità. Si può trattare solo a livello UE”. (Francesco Lollobrigida, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Un filo nero unisce Trump, Meloni e Berlusconi”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“L’Italia rischia di essere l’anello debole dell’Europa”. (Serena Bortone, Otto e mezzo)

“Il ritiro della Russia è impossibile”. (Maurizio Belpietro, 4 di Sera)

“È un errore la scelta di riarmare l’Europa, le risorse vanno spese per rafforzare la politica industriale, l’idea di stato sociale. Quella è invece la scelta sbagliata”. (Maurizio Landini, Agorà)

“L’attuale governance europea alimenta ulteriormente le guerre commerciali, così dopo aver perso il mercato della Cina e della Russia prendiamo anche quello degli Stati Uniti”. (Massimiliano Romeo, Lega, Start)

“Chi sta aprendo la guerra commerciale è Donald Trump, basti guardare il Canada e il Messico. È evidente che ai dazi di Trump si risponde certamente provando a sedersi attorno a un tavolo ma non si può nemmeno restare inermi davanti a ciò che sta facendo”. (Stefano Bonaccini, Partito Democratico, Start)