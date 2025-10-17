Nei salotti dei talk show italici si parla ovviamente dell’attentato contro Sigfrido Ranucci. “Bisogna stare attenti alle parole” avverte Federico Geremicca. “Sigfrido – dice il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli – denuncia da mesi il tentativo di limitare la sua libertà di fare giornalismo”.

“Ogni tentativo di intimidire la libertà di informazione – sono le parole del deputato di Forza Italia Raffaele Nevi – va respinto con forza e fermezza perché è un attacco ai valori e principi della nostra democrazia. Questo è anche un monito per tutti ad abbassare i torni e a calibrare con misura le parole da usare nel confronto politico”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Da anni contro Sigrifido campagne. Bisogna stare attenti alle parole”. (Federico Geremicca, Omnibus)

“Clima d’odio nel paese. Io ricoperto d’insulti su Israele”. (Bruno Socillo, Omnibus)

“Sigfrido denuncia da mesi il tentativo di limitare la sua libertà di fare giornalismo”. (Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, Coffee Break)

“Ogni tentativo di intimidire la libertà di informazione va respinto con forza e fermezza perché è un attacco ai valori e principi della nostra democrazia. Questo è anche un monito per tutti ad abbassare i torni e a calibrare con misura le parole da usare nel confronto politico”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Agorà)

“Questa mattina ci siamo svegliati con una notizia drammatica, a casa di Sigfrido Ranucci nella notte una bomba distrugge la sua auto e quella di sua figlia. Per fortuna entrambi sono illesi. Il ministro Piantedosi ha rafforzato la scorta nei suoi confronti”. (David Parenzo, L’aria che tira)

“Gravissimo l’attentato a Ranucci, sono gravissime ogni tipo di intimidazioni, figuriamoci una bomba. Sarebbe bello che la politica, in occasione di ogni episodio di violenza fosse egualmente unanime nella condanna perché non ci sono minacce di serie A e di serie B”. (Matteo Salvini, Sky Tg24)

“Totale condanna dell’attentato e ferma volontà che si scoprano presto gli artefici di questa vicenda”. (Maurizio Gasparri, Forza Italia, Restart)