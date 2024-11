Elon Musk e le sue parole sui giudici italiani dopo il nuovo stop al trasferimento dei migranti in Albania dominano, come ovvio, il dibattito nei talk show italiani. Matteo Salvini difende il diritto di espressione di Musk: “Ha il diritto di esprimere il proprio parere sull’Italia o sulla Cina”. Dall’altra parte della barricata Rosy Bindi: “Le parole di Musk mi inquietano. Abbiamo sovranisti a sovranità limitata da noi”.

Claudio Borghi lancia la palla in tribuna: “Mattarella non ha scritto ‘Musk’ nella nota. Non so a chi si riferisse”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici: