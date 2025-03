In un discorso trasmesso in televisione in vista del vertice europeo straordinario giovedì, il presidente della Repubblica francese Emmanuele Macron ha descritto la Russia come una “minaccia per la Francia e l’Europa” e ha detto di aver deciso “di aprire il dibattito strategico sulla protezione dei nostri alleati nel continente europeo tramite il nostro deterrente (l’ombrello nucleare, ndr)”. Macron ha poi spiegato che l’uso delle armi nucleari rimarrà esclusivamente nelle mani del presidente francese. La Francia, lo ricordiamo, è in effetti l’unico Paese europeo con le armi nucleari.

Ma cos’è l’ombrello nucleare?

L’ombrello nucleare è un concetto di sicurezza strategica in base al quale una potenza nucleare garantisce la protezione di paesi alleati contro eventuali attacchi di armi atomiche. Questo meccanismo si basa sulla dissuasione: un’aggressione a uno degli stati sotto l’ombrello verrebbe considerata un attacco diretto alla potenza nucleare protettrice, con conseguenti ritorsioni atomiche. Finora, il principale ombrello nucleare che ha garantito la sicurezza in Europa è stato quello degli Stati Uniti, fornito attraverso la NATO.

Quale ruolo potrebbe avere in Europa l’ombrello nucleare?

Il dibattito sull’ombrello nucleare europeo nasce in un contesto di crescente tensione internazionale. La guerra in Ucraina, il ruolo sempre più incerto degli Stati Uniti nel supporto a Kiev e le minacce russe hanno spinto Macron a proporre un rafforzamento delle capacità di difesa dell’Europa. L’idea non è priva di ostacoli. Molti stati membri dell’UE restano legati alla protezione offerta dagli Stati Uniti tramite la NATO e potrebbero non vedere di buon occhio un’iniziativa autonoma francese.