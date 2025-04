Durante un intervento a Previdenza in Tour, evento organizzato dalla Cassa Dottori Commercialisti a Milano, Carlo Cottarelli – direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano – ha analizzato i nuovi equilibri geopolitici mondiali. Secondo l’economista, il vero scontro commerciale degli Stati Uniti non è con l’Europa: “La vera guerra commerciale gli Usa non vogliono farla con l’Europa, perché con l’Europa non hanno problemi, ma con la Cina, che è il vero nemico dell’America. Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale esistono due potenze egemoni equivalenti e sono Stati Uniti e Cina”.

Cina, la vera sfida per Washington

Cottarelli ha sottolineato che, a differenza del passato, oggi la Cina rappresenta una minaccia reale e concreta per l’egemonia americana, al contrario dell’ex Unione Sovietica: “Durante la guerra fredda l’Unione Sovietica non era una potenza, né politica né economica, paragonabile agli Usa, ma oggi la Cina è forte almeno quanto gli Stati Uniti, se non di più. Proprio per questo sono convinto che l’America vorrà un riavvicinamento con l’Europa”. Un’analisi che pone al centro l’importanza strategica dei rapporti transatlantici in un contesto di crescente tensione tra Washington e Pechino.