“Il Dossier Natalità 2026 distrugge in poche pagine anni di retorica della destra. Gli italiani vogliono avere figli. È il Paese costruito da questo governo a impedirglielo”, così Marco Furfaro, componente della segreteria del Partito Democratico.

Le parole di Furfaro

“Nel 2025 sono nati appena 355 mila bambini, il dato più basso dal secondo dopoguerra. Il 62,2% delle persone che rinunciano a un altro figlio indica ostacoli economici, lavorativi, familiari o sociali. Soltanto il 5,5% dice che la genitorialità è fuori dal proprio progetto di vita. Il desiderio c’è. Mancano stipendi decenti, contratti stabili, case accessibili, asili nido, congedi seri e servizi pubblici. E davanti a questa emergenza il governo Meloni cosa fa? – prosegue – Si occupa ossessivamente della legge elettorale per blindare il proprio futuro. Trasforma Mario Roggero nel caso nazionale del mese. Inventa ogni giorno un nuovo nemico, una nuova polemica, una nuova guerra culturale da lanciare nei telegiornali. Si riempiono la bocca con “figli”, “madri” e “natalità”, ma questa destra ama la famiglia soltanto nei manifesti. Nella vita reale la lascia sola. Il governo la smetta di occuparsi del proprio futuro e si occupi, invece, di quello degli italiani”.