Futuro Nazionale alza il tono dello scontro sulla politica energetica e sul sostegno militare all’Ucraina, presentando alla Camera una risoluzione per chiedere la sospensione immediata delle forniture di armamenti a Kiev. La formazione vicina a Roberto Vannacci accusa il governo di privilegiare gli impegni internazionali rispetto alle difficoltà economiche degli italiani, mentre intanto i sondaggi registrano una crescita del partito.

“Abbiamo presentato una risoluzione per chiedere di interrompere immediatamente ogni fornitura di armamenti a Zelensky. Sono risorse che andrebbero utilizzate per abbattere i costi dell’energia per le famiglie italiane”, ha dichiarato il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello durante un punto stampa davanti alla Camera, dove è stato esposto anche uno striscione con la scritta: “Soldi a Zelensky? No! Prima al popolo italiano”.

Ziello ha poi attaccato le posizioni emerse nella maggioranza sul programma europeo Safe, sostenendo che ci sia “una spaccatura chiara”. “Il Safe è funzionale ai Paesi che vogliono armarsi o riarmarsi, ma dove è la minaccia? Non ci sono cosacchi. È solo un cappio al collo funzionale ad uno scippo di sovranità da parte dell’Ue che dovremo restituire entro il 2035”, ha aggiunto.

Sul fronte energetico è intervenuto anche il deputato Gianangelo Bof, criticando le misure adottate dal governo contro il caro carburanti. “Il taglio di 0,17 euro al litro solo sul gasolio è una presa in giro. Un intervento ridicolo, parziale e del tutto insufficiente di fronte ai prezzi che continuano a strangolare famiglie e imprese”, ha affermato.

Secondo Bof, “si continua a preferire il sostegno a Kiev e le sanzioni contro la Russia, mentre gli italiani pagano le conseguenze alla pompa e nelle bollette”. Il parlamentare ha rilanciato la posizione di Vannacci: “La soluzione più concreta resta riaprire i rubinetti del gas russo: maggiore offerta, prezzi più bassi. Altri Paesi europei lo fanno già senza problemi. L’Italia no, per puro dogmatismo”.

L’ultimo sondaggio

Nel frattempo, il partito registra un aumento nei consensi. Secondo il sondaggio settimanale Radar Swg, Fratelli d’Italia resta primo partito con il 27%, seguito dal Pd al 20,9% e dal Movimento Cinque Stelle al 12,9%. Futuro Nazionale raggiunge il 6,9%, superando la Lega (5,7%) e avvicinandosi a Forza Italia, al 7,6%. Avs si attesta al 6,5%, mentre Azione è al 3,4%, Italia Viva al 2,3%, +Europa all’1,2%, Noi Moderati all’1% così come Sud Chiama Nord e Ora!.