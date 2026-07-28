Mai vista una cosa del genere nemmeno nei peggiori tornei di Caracas fra maschi in calzoncini e il coltello fra i denti: una giocatrice di futsal (il calcetto alle nostre latitudini) dopo averla stesa in scivolata, prende a calci in testa l’avversaria finita a terra (prima di un jeb fulminante sul volto di un’altra che accorreva). Roba da catch americano estremo, peccato che non di una sceneggiata si trattasse.

Una giocatrice di futsal femminile brasiliana è stata infatti sospesa per cinque anni dopo un’aggressione avvenuta durante una partita nello Stato del Ceará, nel comune di Eusébio.

Lara do Nascimento Costa, atleta della squadra As Resenhas, è stata sanzionata dalla Lega sportiva locale per aver aggredito due avversarie durante il match contro il RDJ Sport.

L’episodio è avvenuto nel secondo tempo della partita, quando la giocatrice, dopo aver perso il possesso del pallone in un’azione di gioco, ha reagito colpendo una rivale già a terra.

Le immagini trasmesse in diretta hanno mostrato il momento dell’aggressione, in cui la calciatrice ha colpito con due calci alla testa l’avversaria, provocando la sospensione dell’incontro e numerose reazioni di condanna.

Una delle giocatrici colpite è stata dichiarata fuori pericolo. Oltre alla sospensione della giocatrice, la squadra As Resenhas è stata esclusa dal torneo. Il caso è stato segnalato alla Polizia civile del Ceará, che ha aperto un’indagine per lesioni personali, mentre la Procura valuta eventuali responsabilità penali.