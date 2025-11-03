E’ un sessantaseienne romeno l’operaio ancora sotto le macerie della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali. Non dovrebbe versare in cattive condizioni e con lui è stato possibile stabilire un contatto, scambiare delle parole.

L’uomo, come anche l’altro ferito che è stato trasportato in codice rosso in ospedale, lavora per una ditta di appalti e costruzioni che ha sede nel quartiere Prati.

I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di salvataggio e stanno aspirando le macerie nella zona in cui si trova l’uomo. La moglie dell’operaio è ai Fori Imperiali e sta seguendo le operazioni di soccorso del marito. Con lei anche l’ambasciatrice della Romania Gabriela Dancău.

In questa situazione, con i vigili che lottano per salvare una vita e lo strazio per il crollo di un pezzo di patrimonio che Roma custodisce per l’uminità tutta, non si sentiva la necessità del cinismo gratuito espresso dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, l’ormai famigerata Maria Zakharova.

“L’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”

“Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti” per l’Ucraina, “l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”. Questo il primo commento.

“Ricordo che a maggio di quest’anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che ‘il sostegno italiano all’Ucraina, compreso l’aiuto militare e i contributi versati tramite i meccanismi UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro”, scrive Zakharova sul suo canale Telegram.