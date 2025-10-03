“Il blocco navale di Israele è stato considerato legittimo dieci anni fa dall’Onu quando lo stesso nei confronti di una barca turca portò addirittura alla morte di dieci persone, quindi è giusto fermare una barca, è giusto controllare. Ma il tema nostro non è mai stato vedere la legittimità ma garantire la sicurezza di tutte le nostre persone”. Queste le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto a ‘Diritto e Rovescio’ sull’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e sull’arresto degli attivisti.

Crosetto: “Speriamo che tutti i cittadini tornino presto nelle loro nazioni”

“Ho sentito ambasciatore italiano in Israele, Luca Ferrari, per capire quando le persone avrebbero avuto possibilità di comunicare con le famiglie. Domani

l’ambasciatore vedrà i nostri concittadini. Ho parlato con il ministro della Difesa israeliano Katz e l’ho ringraziato per il fatto che non fosse accaduto nulla”, ha detto ancora Crosetto, che ha aggiunto: “Speriamo che tutti i cittadini tornino presto nelle loro nazioni”.