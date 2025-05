Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato della difesa europea e della guerra in Palestina: “Quello che sta facendo adesso a Gaza Netanyahu deve essere fermato. Noi siamo, da sempre, amici di Israele e sappiamo quanto sia profonda ancora oggi la ferita del 7 ottobre 2023 e quanto sia stata giusta, e legittima, la reazione anti-Hamas. Ma siamo sempre stati accanto anche al popolo palestinese con sostegni economici, umanitari, diplomatici, cercando di favorire la trattativa, anche mettendo a rischio la vita dei nostri militari per portare sostegni concreti e per la pace. Verso Israele siamo rimasti amici ma siamo sempre stati giusti (per dire: non esportiamo più materiali per gli armamenti, nonostante quanto dicono alcuni) e assai chiari: la linea del governo italiano è e resta due popoli, due Stati”, ha affermato Crosetto.

Tuttavia, il ministro ha riconosciuto che Israele non ha ascoltato molto il governo: “No. E Netanyahu, a mio personale avviso, sta sbagliando: ciò che sta facendo ora si deve fermare. È inaccettabile per i valori che vogliamo difendere”. Questo per due motivi, uno “chiaramente umanitario” mentre l’altro “è politico. Il governo israeliano sta rafforzando Hamas. Ogni morte di un civile chiama un nuovo nemico, ogni uomo che ha perso figli o moglie o fratelli sarà pronto a odiare e combattere Israele per tutta la sua vita. Per odio. Si sta creando una drammatica spirale senza fine”.

Guardando agli altri scenari internazionali, Crosetto ha parlato della necessità di spingere per la creazione di una difesa europea integrata: “Ci vorranno 7-10 anni, ma è indispensabile per avere anche le braccia per agire e non solo le parole”. Difesa europea che “immagino continentale e non limitata ai 27, allargata a Paesi come Gran Bretagna, Norvegia, Turchia, ai Paesi balcanici, che non vanno lasciati alla Russia”.