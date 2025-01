“Non è l’Italia a essere in prima fila, ma è Giorgia Meloni che ha portato l’Italia in prima fila. Non sono abituato a dire una cosa di questo tipo, ma è la credibilità che Giorgia Meloni ha acquisito in questi anni nel lavoro della sua vita che l’ha portata a essere in prima fila e quindi a portare oggi l’Italia in prima fila”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando della presenza di Meloni alla cerimonia di insediamento di Donald Trump oggi a Washington.

Le parole di Crosetto

“Ma Trump – ha aggiunto a margine dell’insediamento del nuovo comandante del Covi – non ci farà sconti. Ci dirà che c’è un Paese che non può far finta di non vedere che alcuni Paesi investono il due, il tre, il quattro percento del loro prodotto interno lordo per difendere un’alleanza e ci sono Paesi che non lo fanno. Ci verrà chiesto conto di farlo e noi siamo pronti a farlo. Dobbiamo investire di più, dobbiamo cambiare l’approccio che abbiamo avuto in questi anni perché purtroppo potremmo non essere chiamati solo a fare missioni di pace nei prossimi anni. Almeno al 2% noi dovremmo arrivarci il prima possibile”.

“Non è una discussione politica – ha concluso – è un impegno internazionale che hanno sottoscritto tutti i governi. Non un governo italiano ha detto no negli ultimi anni neanche quelli che adesso in Parlamento si scandalizzano e si stracciano le vesti”.