“Io in politica estera ho sempre avuto lo sguardo molto lontano” raccontava Silvio Berlusconi durante la presentazione del libro di Bruno Vespa nel lontano 2014: “Nel 2003 mi recai dal mio amico Geroge Bush per cercare di dissuaderlo di portare la guerra a Saddam Hussein. Non puoi pensare di governare con un sistema democratico un paese con tre etnie che si combattono e col sessantacinque percento di cittadini che non sanno né leggere né scrivere: per governare un Paese del genere è necessario ci sia un Regime. Stesso discorso con Gheddafi che avevamo ormai addomesticato. Lo avevo convinto a costruire i campi di accoglienza, ero addirittura riuscito a far mettere nei bagni il bidet”.