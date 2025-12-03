L’Europa si prepara a chiudere definitivamente la porta al gas russo, con un percorso graduale destinato a portare le importazioni a zero entro due anni. Il trilogo tra Consiglio Ue, Parlamento e Commissione ha raggiunto un accordo che introduce un divieto progressivo e giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri: dalla fine del 2026 scatterà lo stop al gas naturale liquefatto (GNL) e dall’autunno 2027 a quello proveniente da gasdotto. Il regolamento dovrà ora essere formalmente approvato dai 27 Paesi Ue e successivamente dalla Plenaria del Parlamento europeo.

Le scadenze operative e i contratti da interrompere

Il divieto entrerà in vigore sei settimane dopo la ratifica finale. I contratti a breve termine, firmati prima del 17 giugno 2025, dovranno interrompersi entro il 25 aprile 2026 per il GNL e dal 17 giugno 2026 per il gas da gasdotto. Più ampio il margine per gli accordi di lunga durata, che saranno chiusi entro il 1° gennaio 2027 (GNL) e il 30 settembre 2027 (gas), purché gli stoccaggi risultino adeguatamente riempiti. In caso contrario, la data ultima sarà il 1 novembre 2027.

Da Bruxelles arrivano commenti entusiasti: Ursula von der Leyen parla di “giornata storica” e promette nuovi partenariati energetici, mentre Roberta Metsola definisce la decisione un colpo “al cuore della macchina di finanziamento della guerra russa”.

Percorsi nazionali e il nodo del petrolio

Ogni Paese Ue dovrà ora concordare con la Commissione un piano personalizzato per raggiungere l’indipendenza energetica da Mosca. È previsto un regime di autorizzazione preventiva per tutte le importazioni di gas, anche non russo, per garantire il rispetto delle nuove norme. Chi violerà il divieto sarà soggetto a sanzioni, sebbene il regolamento possa essere sospeso temporaneamente qualora la sicurezza energetica di uno Stato risultasse a rischio.

Percorso dedicato anche per Slovacchia e Ungheria, ancora fortemente dipendenti dal petrolio russo, che saranno accompagnate verso una graduale e completa autonomia dalle forniture di greggio.