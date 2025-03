Donald Trump va avanti con i suoi tagli drastici ed ha deciso di mettere fine anche al programma finanziato dal Governo statunitense per il tracciamento dei bambini ucraini deportati in Russia.

A riferirlo è la Reuters: secondo quanto scrive l’agenzia, i ricercatori dello Yale University’s Humanitarian Research Lab che si occupavano dei tracciamenti non hanno più accesso ai dati dell’archivio in cui sono schedati i trentamila minori ucraini sottratti alle famiglie. Oltre ai dati, i ricercatori non hanno più accesso anche alle immagini satellitari.

Un gruppo di democratici del Congresso ha deciso di scrivere al segretario di Stato Marco Rubio dicendo che temono di credere che “i dati dell’archivio siano stati eliminati definitivamente”. I parlamentari democratici hanno aggiunto: “Se fosse vero, tutto ciò avrebbe conseguenze devastanti”.