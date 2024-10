Da vero showman qual è, Donald Trump ha sfruttato le parole di Joe Biden sui “fan di Trump spazzatura” facendosi immortalare nella cabina di un camion delle immondizie che lo aspettava in un aeroporto nel Wisconsin, con su scritto “Make America Great Again” .

“Questo camion è in onore di Harris e Biden”

Il candidato repubblicano alla presidente Usa, in questa veste inedita ha poi risposto alle domande dei giornalisti. “Come vi sembra il mio camion della spazzatura? Questo camion è in onore di Kamala e Joe Biden”, ha detto il tycoon.

La polemica è iniziata nel fine settimana, quando al comizio di Trump al Madison Square Garden il comico Tony Hinchcliffe ha definito Porto Rico “un’isola di spazzatura”, mettendo sulla difensiva la campagna repubblicana. Porto Rico è infatti una sorta di protettorato americano nei Caraibi e negli Usa ci sono circa 6 milioni di cittadini portoricani la cui opinione può influenzare il voto.

La gaffe di Joe Biden

Nel commentare quanto detto da Hinchcliffe, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante una videochiamata elettorale ha detto: “L’unica spazzatura che vedo fluttuare da queste parti sono i suoi sostenitori”.

A queste parole, molti repubblicani hanno ribattuto ferocemente. J.D. Vance, candidato alla vicepresidente Usa con Trump, ha definito “disgustoso” quanto detto da Biden aggiungendo che ha offeso la metà degli elettori Usa. Ed anche la Harris ha preso le distanze da Biden: “Sono fortemente in disaccordo con gli attacchi basati sulle scelte elettorali“, ha detto la candidata democratica prima di partire per la North Carolina.

E mentre Donald Trump ha preso le distanze dai commenti del comico, sostenendo di non sapere chi sia e dichiarando che non sarebbe dovuto essere sul palco, Biden ha provato a correggere il tiro. Tuttavia, la sua gaffe ha comunque fornito all’ex presidente l’opportunità di fare la vittima e di ribaltare la situazione per la sua propaganda elettorale.