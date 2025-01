Donald Trump insiste: vuole la Groenlandia. Il presidente eletto in queste ore ha confermato le indiscrezioni di stampa secondo le quali il figlio Don starebbe per arrivare in Groenlandia, qualche giorno dopo che The Donald aveva lasciato intendere di volerla annettere. “Ho sentito dire che il popolo della Groenlandia è Maga”, ha scritto il tycoon su Truth. “Mio figlio, Don Jr, ed altri mie rappresentanti si recheranno lì nei prossimi giorni. È un posto incredibile e la gente ne trarrà enormi benefici se e quando diventerà parte della nostra nazione. Lo proteggeremo e lo custodiremo da un mondo esterno molto feroce. Rendere ancora grande la Groenlandia!”.

La fissa di Trump per la Groenlandia

Già nel precendente mandato, d’altronde Trump aveva più volte detto di voler comprare la Groenlandia. Ma quanto costerebbe? Il valore strategico dell’isola è noto. Già dopo la Seconda Guerra Mondiale il presidente Harry Truman provò ad offrire senza successo 100 milioni di dollari. Secondo il Washington Post, nel 2019 sarebbero invece serviti 1,7 trilioni di dollari. E oggi? Con l’inflazione degli ultimi anni? Forse troppo. Resta da convincere poi la Danimarca (che intanto, nel dubbio, ha aumentato le spese per gli armamenti) e, soprattutto, gli abitanti. “Non siamo in vendita” ha per ora risposto il primo ministro della Groenlandia, Mute Egede. Come finirà? Riuscirà Trump a prendersi la Groenlandia?