Donne di successo. Nancy Pelosi, per molto tempo un titano del Partito Democratico, ha annunciato che, arrivata alla età di 85 anni, non si ricandiderà alla Camera, dove ha dominato a lungo.

Si fa da parte proprio mentre il suo partito sta recuperando terreno a livello nazionale ed è alla ricerca di una nuova generazione di leader che lo guidi, mentre i Repubblicani fanno i conti con il loro portabandiera, Donald Trump, e ne soppesano la presa e i limiti.

Trump ha detto di Nancy Pelosi: “È una strega malvagia, malata e folle”.

L’annuncio segna la fine di un’era che ha visto Nancy Pelosi affermarsi come una delle figure politiche più potenti, creando un vuoto .incommensurabile da colmare

Nancy Pelosi nata D’Alessandro

Nancy Patricia Pelosi è nata D’Alessandro[a]; Baltimora, 26 marzo 1940) da genitori italoamericani. Wikipedia ricostruisce la sue origini, una tipica storia americana.

Dai coniugi Luigi e Gaetana D’Antoni (bisnonni materni di Nancy Pelosi), nacque il 10 aprile 1883 la nonna materna di Nancy, Concetta Milio, originaria di Montagnareale, in provincia di Messina, i cui genitori emigrarono nel 1903. Nel 1905, Concetta Milio, si sposò con Nicola Lombardi, originario di Fornelli, in provincia di Isernia,] nel Molise. Dalla coppia nacque Annunziata M. Lombardi (nata a Fornelli nel 1909, emigrata a Ellis Island nel 1912, morta nel 1995), la quale diviene moglie di Thomas D’Alesandro Jr., figlio di un altro italiano, Tommaso G. D’Alessandro, originario di Montenerodomo, piccolo centro in provincia di Chieti, in Abruzzo.

Annunziata M. Lombardi e Thomas D’Alesandro Jr. diventano genitori di Nancy Pelosi il 26 marzo 1940.

Cresciuta a pane e politica

Sin da giovane Nancy si occupa di politica, dal momento che suo padre, Thomas D’Alesandro Jr., era un rappresentante del Maryland al Congresso nonché sindaco di Baltimora. Suo fratello maggiore, Thomas D’Alesandro III, è stato a sua volta sindaco di Baltimora dal 1967 al 1971.

Nancy ottiene la maturità all'”Institute of Notre Dame”, una high schooldi Baltimora, e si laurea al Trinity College di Washington, dove conosce il suo futuro marito, Paul Pelosi.

Quando la coppia si sposa a Baltimora presso la Cattedrale di Mary Our Queen il 7 settembre 1963, si trasferisce prima a New York e poi a San Francisco, dove il fratello di Nancy era un membro del board of supervisors del consiglio cittadino e di contea.

Una volta cresciuti tutti e cinque i figli, Pelosi comincia a farsi coinvolgere più attivamente dalla politica nei ranghi del Partito Democratico, facendosi strada fino a diventare la portavoce dei democratici per la California settentrionale.

Nancy Pelosi ha cinque figli: Nancy Corinne, Christine, Jacqueline, Paul e Alexandra.

Proprio quest’ultima ha seguito le campagne repubblicane per le presidenziali del 2000, dalle quali ha tratto il film Journeys with George. Seguì anche le campagne del 2004, sulle quali ha scritto un libro.

La famiglia Pelosi ha un patrimonio netto di 25 milioni di dollari, derivanti principalmente dagli investimenti di Paul. Oltre a un ampio portafoglio di partecipazioni in proprietà immobiliari nella zona della baia di San Francisco, detiene anche quote azionarie per milioni di dollari in società trattate in borsa quali Microsoft, Amazon e AT&T.

Olivia Beavers e Natalie Andrews del Wall Street Journal completano il profilo di Pelosi.

Pelosi, scrivono, è stata la prima donna ad essere eletta Speaker della Camera nel 2007 ed è considerata una delle leader più significative del partito al Congresso nella storia degli Stati Uniti. Sotto la sua guida, i Democratici hanno approvato importanti leggi, tra cui l’Affordable Care Act e l’Inflation Reduction Act – incentrati sulla spesa sanitaria e per il clima – e hanno messo Trump sotto accusa due volte.

La sua tenacia e la sua capacità di tenere a bada le fazioni del suo partito le hanno guadagnato il rispetto anche dei suoi detrattori repubblicani, che l’hanno usata come volto del Partito Democratico in innumerevoli spot elettorali. Ex membri dello staff dirigenziale affermano che, ai suoi tempi d’oro, la vedevano prendere la parola e ribaltare la situazione di due dozzine di Democratici in seguito a voti controversi.

Anche senza il martelletto, Pelosi ha dimostrato di avere ancora influenza nel partito, anche svolgendo un ruolo fondamentale nel convincere l’allora presidente Joe Biden a ritirarsi dalla corsa del 2024 dopo un dibattito incerto.

“Sapeva come usare il potere che derivava dalla carica di Speaker in modo responsabile, efficace e autorevole”, ha affermato il deputato Marc Veasey (democratico, Texas). “Ci sono stati 56 Speaker alla Camera. E solo pochi rientrano davvero nel pantheon dei grandi Speaker. E, senza dubbio, il nome di Nancy Pelosi vivrà per sempre in quella compagnia esclusiva di leader della Camera”, ha affermato.

Figlia di un deputato democratico del Maryland che in seguito divenne sindaco di Baltimora, Pelosi è nata in un mondo di politica.

Pelosi si è trasferita a San Francisco dopo il college, dove è diventata attiva nell’organizzazione e nelle campagne democratiche. Ha vinto il suo seggio alla Camera nel 1987, dopo essersi candidata per l’incarico che un tempo era stato ricoperto dai suoi più stretti mentori politici. Una volta al Congresso, Pelosi ha rapidamente scalato i ranghi in un’epoca in cui le donne ricoprivano posizioni di alto livello erano poche, vincendo infine il premio 20 anni dopo la sua elezione. Pelosi ha ricoperto due incarichi come speaker: dal 2007 al 2011 e dal 2019 al 2023, abbandonando la leadership del partito dopo che i Democratici avevano perso di misura la maggioranza alle elezioni di medio termine del 2022, ma continuando a rappresentare il suo distretto di San Francisco.

Per anni, Pelosi è stata una figura centrale nell’opposizione dei Democratici a Trump, anche in alcuni scontri pubblici. Dopo un controverso incontro alla Casa Bianca nell’ottobre 2019 per discutere della politica siriana, Trump ha twittato una foto di Pelosi in piedi che lo indicava, affermando che la speaker aveva avuto un “crollo nervoso”. I suoi sostenitori hanno accolto con entusiasmo il momento e il suo negozio di campagna ha iniziato a vendere tazze con un disegno dell’immagine. In seguito, ha strappato una copia del discorso sullo stato dell’Unione di Trump nel 2020.

Sotto la guida di Pelosi, i Democratici hanno messo Trump sotto accusa due volte. Il primo impeachment si è concentrato su una telefonata in cui il presidente ha fatto pressione sul leader ucraino affinché indagasse su Biden. Il secondo impeachment, che ha goduto di un certo sostegno repubblicano sia alla Camera che al Senato, è stato una risposta alle azioni di Trump relative alla rivolta al Campidoglio. Il Senato lo ha assolto in entrambi i casi.

Durante il discorso di accettazione alla Convention Nazionale Repubblicana del 2024, Trump si è lamentato del trattamento riservatogli dalla “pazza Nancy Pelosi” durante il suo primo mandato. Giovedì, in un commento a Fox News, Trump l’ha definita “una politica altamente sopravvalutata” e ha affermato che il suo previsto ritiro “è una grande cosa per l’America”.

Anche al di fuori di una posizione di leadership formale, l’influenza di Pelosi all’interno del partito è stata evidente quando il partito ha valutato se sostituire Biden al vertice della lista lo scorso anno.

Dopo l’insuccesso di Biden nel dibattito contro Trump, lei ha sostenuto il suo alleato di lunga data, ma non ha chiuso la porta a un possibile nuovo candidato. Mentre donatori e alleati politici preoccupati contattavano l’ex speaker per esprimere le loro preoccupazioni, lei ha cambiato idea. In dichiarazioni raccolte in modo serrato, mentre l’unità democratica iniziava a incrinarsi, dichiarò a MSNBC che “il tempo stringe” per Biden per prendere una decisione sulla permanenza in corsa, dopo che Biden aveva ripetutamente promesso di non andarsene.

Molti democratici allineati con Pelosi lo interpretarono come un segnale che avrebbero potuto chiedere a Biden di farsi da parte, e presto la sua posizione divenne insostenibile. In incontri privati, espresse il suo sostegno a primarie aperte, preoccupata che gli elettori si sarebbero opposti alla scelta del partito come vicepresidente Kamala Harris. Il partito alla fine si unì dietro Harris, che poi perse contro Trump, che poi cadde.

I Biden si sentirono feriti dalle azioni di Pelosi. “Siamo state amiche per 50 anni”, dichiarò l’ex first lady Jill Biden al Washington Post nel gennaio 2025. “È stata una delusione”.

La carriera di Pelosi ha abbattuto le barriere per le donne in politica, e le viene attribuito il merito di aver reclutato e raccolto fondi per molti parlamentari democratici. Quando Pelosi arrivò al Congresso nel 1987, c’erano circa due dozzine di donne alla Camera. Nel 2019, quando assunse la presidenza della Camera per la seconda volta, il numero di donne superò le 100.